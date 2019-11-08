Наука и технологии
Сегодня 12:30
МТС создал комплект для слежки за сотрудниками
Ради их же безопасности
Российская телекоммуникационная компания МТС представила технологический комплекс для отслеживания активности сотрудников. Он состоит из телеметрического модуля для спецодежды работника, Bluetooth-датчиков для помещений и специального программного обеспечения.
В МТС считают, что решение сделает производство безопаснее и поможет следить за активностью работников.
Работает комплект так: датчик на одежде определяет своё местоположение и передаёт информацию в программу через WiFi или по сотовой сети. Частота составляет раз в секунду. Благодаря этому работодатель в режиме реального времени может наблюдать, как сотрудник передвигается по помещению. Устройство также можно дополнить газоанализатором, тревожной кнопкой и пульсометром.
Комплекс уже испытали на предприятиях по нефтепереработке, сельскому хозяйству, машиностроению и строительству.