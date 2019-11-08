МТС создал комплект для слежки за сотрудниками

В МТС считают, что решение сделает производство безопаснее и поможет следить за активностью работников.

Работает комплект так: датчик на одежде определяет своё местоположение и передаёт информацию в программу через WiFi или по сотовой сети. Частота составляет раз в секунду. Благодаря этому работодатель в режиме реального времени может наблюдать, как сотрудник передвигается по помещению. Устройство также можно дополнить газоанализатором, тревожной кнопкой и пульсометром.

Комплекс уже испытали на предприятиях по нефтепереработке, сельскому хозяйству, машиностроению и строительству.