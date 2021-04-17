Наука и технологии
Сегодня в 15:08
МТС создаст новый сервис для просмотра фильмов
Онлайн-кинотеатр Kion
Сотовый оператор МТС пообещал запустить 20 апреля новый онлайн-кинотеатр Kion. В нём будут показывать эксклюзивный контент.
Об этом «Коммерсанту» сообщил гендиректор «МТС Медиа» Игорь Мишин. Первое время онлайн-кинотеатр будет доступен только по подписке. К концу первого полугодия сервис запустит рекламную модель. Любопытно, что технологическую платформу для Kion разработала Huawei.
Также журналистам рассказали, что МТС будет сам инвестировать в создание оригинального контента для Kion. Первым делом выпустят десять проектов, среди которых будут документальное кино, полнометражные фильмы и сериалы. Всего в 2021 году сервис предложит 11-12 тысяч единиц контента.
Эксперты считают, что МТС придётся вложить много денег в сервис, так как цены на производство контента только растут.