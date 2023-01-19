Составлен рейтинг лучших ИТ-работодателей России

Рейтинг публикуется уже с 2018 года и основывается на оценках самих сотрудников по 12 критериям, среди которых, в том числе, зарплата (куда без нее) и разнообразие задач. В критериях есть даже вопрос о том, как компания меняет мир к лучшему.

Чаще всего сотрудники МТС отмечали комфортные условия труда, современные технологии, с которыми они часто работают и которые используются в экосистеме, а также ее социальный вклад. Отдельно сотрудники компании подчёркивают стабильность МТС.

Результаты ТОПа Хабра прокомментирова Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС: