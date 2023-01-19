Составлен рейтинг лучших ИТ-работодателей России

Составлен рейтинг лучших ИТ-работодателей РоссииМТС неплохо отличилась
Хабр, крупнейшее российское ИТ-сообщество, составило ТОП лучших работодателей отрасли. Одним из лучших оказался МТС — единственная телекоммуникационная компания в ТОП-10. И если в 21 году она занимала 15-е место, то сейчас поднялась на 8-е.
Фото: МТС
Рейтинг публикуется уже с 2018 года и основывается на оценках самих сотрудников по 12 критериям, среди которых, в том числе, зарплата (куда без нее) и разнообразие задач. В критериях есть даже вопрос о том, как компания меняет мир к лучшему.
Чаще всего сотрудники МТС отмечали комфортные условия труда, современные технологии, с которыми они часто работают и которые используются в экосистеме, а также ее социальный вклад. Отдельно сотрудники компании подчёркивают стабильность МТС.
Результаты ТОПа Хабра прокомментирова Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС:
Мы многое делаем для того, чтобы сотрудникам было интересно, комфортно и приятно работать. МТС — самое интересное место для построения карьеры ИТ-специалистов, крупнейший оператор связи и динамичная, живая экосистема, полная вызовов и возможностей. Я уверен, что это только начало!