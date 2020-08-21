МТС убрал бесплатный безлимитный интернет из тарифа

Обновлённый тариф включает в себя безлимитный интернет-трафик на соцсети, 30 ГБ интернета на остальные ресурсы, 700 минут и 700 SMS в месяц (добавили по 200 минут и SMS в пакеты). Стоит он 650 рублей. Кроме того, в тарифе появилась возможность обменивать неистраченные гигабайты трафика на кэшбэк. Этот кэшбэк можно потратить на оплату услуг связи МТС.

Ранее опция «Безлимитный интернет» была бесплатной в домашнем регионе. Однако теперь она стоит 200 рублей в месяц в Москве (каждый регион стоить проверять отдельно, где-то сохранился 0 рублей). По умолчанию эта опция отключена. Можно подключить командой 111844#.