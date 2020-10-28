МТС уличили в завышенном списании объёма интернета

Речь идёт о тарифе Go Smart. В его описании на сайте МТС указано, что суммарный объём переданных и полученных данных округляется в большую сторону с точностью до 1 КБ. Однако блогер заказал детализацию трафика и увидел, что округление происходит не до 1 КБ, а до 200 КБ.

Дело в том, что если с тарифом работает устройство, которое постоянно находится в сети и передаёт лишь по несколько байтов служебных данных в час, то в итоге из-за округления окажется, что было потрачено значительно больше трафика. По условиям пакета на месяц выдаётся 200 МБ, а из-за округления до 200 КБ за каждый час получается общий объём за 31 день в 148,8 МБ. Если бы тарификация шла так, как написано в тарифе, то выходило бы всего 0,7 МБ в месяц.

Стоит отметить, что тариф Go Smart позиционируется как решение для «умных» устройств. А это часто такие гаджеты, которые передают не слишком много данных.

Блогер также отметил, что в поддержке МТС специалисты не понимали, на что он жалуется. Как добавил автор, после публикации в компании нашлись люди, которые объяснили, что реальные списания трафика якобы идут правильно, а «округление» до 200 КБ показывается только в детализации с сайта. Чтобы увидеть правильную детализацию, нужно заказать её из приложения.