МТС упростил оплату связи

Сообщается, что МТС стал первым в мире оператором, который запустил подобный сервис платежей в push-уведомлениях. Это ускоряет процесс пополнения баланса. Теперь владельцам iPhone не нужно запускать для этого никакие приложения. Если на мобильном счёте будет «ноль», пользователи получат push-уведомление, которое позволит пополнить баланс за несколько секунд.

Чтобы новая опция под названием MTS-push-pay заработала, нужно установить приложение МТС Банк (МТС Деньги) или обновить его до последней версии, а также настроить Apple Pay. Для пользователей Android новая опция, судя по всему, пока не работает.