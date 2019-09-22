МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег

Вообще-то оплата у данного пакетного решения ежемесячная, но если в день снятия средств на счёте абонента не будет хватать денег, тарификация изменится на посуточную. Стоимость услуг повысится примерно на 30%.

Ресурс Content Review опубликовал таблицу с разницей в стоимости при ежемесячной оплате тарифа и ежедневной: