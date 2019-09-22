МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег

Вообще-то оплата у данного пакетного решения ежемесячная, но если в день снятия средств на счёте абонента не будет хватать денег, тарификация изменится на посуточную. Стоимость услуг повысится примерно на 30%.
Ресурс Content Review опубликовал таблицу с разницей в стоимости при ежемесячной оплате тарифа и ежедневной:
Вернуться на помесячный тип оплаты можно. Для этого нужно будет пополнить счёт сразу на всю необходимую сумму. Однако потраченные за время просрочки деньги уже не вернутся. Дата обновления пакета сдвинется и будет считаться от дня, когда был внесён полный платёж.
Кроме того, при посуточной тарификации сменить пакет на более дешёвый не получится. Работать всё будет только в сторону повышения и за дополнительную плату. Например, по такой схеме: 500 минут и 500 SMS → 800 минут и 800 SMS — 150 рублей.
Изменения вступят в силу с 15 октября.