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МТС выпустил новый тариф «Мой Smart» со сниженной абонплатой
Это тариф-конструктор
МТС выпустил новый тариф «Мой Smart» со сниженной абонплатой. По сравнению со старой версией в среднем цена снизилась на 80 рублей в месяц.
Новый тариф изучил автор Mobile-review.com Сергей Потресов. «Мой Smart» является тарифом-конструктором. Это значит, что абонент сам может выбирать пакеты минут, интернета и SMS. В зависимости от этого формируется цена. По созданной автором табличке видно, как изменилась стоимость различных конфигураций тарифа.
mobile-review
Также на «Моём Smart» с 30 июня 2020 года запустилась новая опция «Мои мессенджеры». Она даёт безлимитный интернет на WhatsApp, Viber, Snapchat, Discord и др. На открытом для подключения и перехода тарифе функция входит в первоначальный пакет услуг и предоставляется бесплатно. На архивных версиях тарифа будет стоить дополнительно 2 рубля в сутки.