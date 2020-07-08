МТС выпустил новый тариф «Мой Smart» со сниженной абонплатой

Также на «Моём Smart» с 30 июня 2020 года запустилась новая опция «Мои мессенджеры». Она даёт безлимитный интернет на WhatsApp, Viber, Snapchat, Discord и др. На открытом для подключения и перехода тарифе функция входит в первоначальный пакет услуг и предоставляется бесплатно. На архивных версиях тарифа будет стоить дополнительно 2 рубля в сутки.