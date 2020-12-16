МТС запустил карту с кешбэком для оплаты опций в онлайн-играх

Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение NUUM и выпустить виртуальную карту NUUM Virtual. Как утверждают в МТС, посещать офис для этого не надо. Клиент далее может просто совершать привычные траты по карте и накапливать бонусы (10% от каждого платежа конвертируются в них). Эти бонусы он сможет обменять на внутриигровые товары и валюты.

Сейчас МТС сотрудничает с компанией Gaijin Entertainment, разработчиком и издателем более 30 игр для компьютеров, консолей, планшетов и смартфонов. К числу игр компании относятся Enlisted, War Thunder, Crossout, CRSED: F.O.A.D. и «Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники».

Новые клиенты NUUM также получат 1000 приветственных бонусов. Их можно потратить на подключение премиум-аккаунтов в играх War Thunder и Crossout.