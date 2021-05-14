МТС запустил оплату бензина баллами

Первыми воспользоваться подпиской смогут жители Свердловской и Саратовской областей, республик Татарстан и Башкортостан. Подключить её можно в приложении МТС Cashback. Подписчики в итоге получат скидку на топливо в 10%. Оплачивать горючее они смогут баллами.

Подписка стоит 5900 рублей. За это покупатель получит 6500 топливных баллов. Он сможет оплачивать ими топливо по схеме 1 балл = 1 рубль. Работает это на заправках Лукойла в течение 30 дней с даты покупки. Чтобы оплатить горючее баллами, нужно на кассе предъявить QR-код, который генерируется нажатием кнопки «Заправиться» в приложении. Помимо баллов, клиент должен оплатить наличными или картой минимум один рубль от стоимости заправки.

Также подписка предоставляет доступ к МТС Music на месяц, облачный сервис «вторая память» на 80 ГБ и услугу «Блокировка спам-звонков». Предложение будет действовать до 31 июля 2021 года.