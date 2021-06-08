Мучные черви оказались похожи по свойствам на молоко

Наука и технологии
Сегодня в 18:41
Мучные черви оказались похожи по свойствам на молокоГотовы употреблять их в пищу?
Учёные обнаружили, что белок, содержащийся в мучных червях, по свойствам похож на молочный белок. Организм его переваривает схожим образом, а белок стимулирует рост мышц.
Исследование показало, что белок из мучных червей содержит все девять незаменимых аминокислот. Стоит отметить, что растительные заменители мяса критикуют за то, что они не могут удовлетворить потребности человека в животном белке. Использование червей могло бы решить эту проблему. Отмечается, что личинки мучного червя могли бы не только повысить содержание белка, но и улучшить структуру продуктов.
Пока белок из мучных червей применяется для производства кормов. Люди относятся к этой идее настороженно. Однако по прогнозу Global Market Insights, к 2023 году рынок продуктов из белка насекомых может превысить $522 млн. Это могут быть необязательно черви. Используют и жуков, кузнечиков, саранчу, сверчков.