Мудрость коренных народов предложили объединить с наукой

Леса, имеющие решающее значение для биоразнообразия, водных ресурсов и благосостояния людей, в частности в США, находятся в «осаде». Засухи, лесные пожары, инвазивные виды и вспышки численности насекомых, усугубляемые изменением климата, ставят эти экосистемы на грань.

В недавнем докладе, написанном в соавторстве с 40 экспертами, излагается новый подход — «Двуглазое видение». Он сочетает в себе мудрость коренных народов, оттачивавшуюся тысячелетиями, и знания западной науки.

На протяжении многих поколений общины коренных народов ухаживали за лесами, используя такие методы, как «культурное выжигание». Такое контролируемое выжигание снижает плотность, способствует развитию здорового подлеска и биоразнообразия. Такие практики создают «мозаичные» леса — разнообразные участки с деревьями разного возраста и плотности, которые более устойчивы к крупным лесным пожарам.

Отчет не ограничивается простыми изменениями в политике. В нем предлагается фундаментально изменить отношения с лесами. Это включает в себя принятие таких ценностей коренных народов, как «взаимность» (брать от земли и отдавать) и «принцип семи поколений» (управлять землей для будущих поколений).