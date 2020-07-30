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Мультфильмы были правы: винтовка с загнутым стволом умеет стрелять назад
Но пытаться сгибать руками бесполезно
Экспериментаторы с YouTube взялись проверить одно из юмористических клише анимации. Опыт показал, что мультфильмы были правы: винтовка с загнутым стволом умеет стрелять назад.
Если вы достаточно сильны, то можете повторить трюк, который проделывал Багз Банни с Элмером Фаддом. Авторы YouTube-канала решили согнуть ствол винтовки почти на 180 градусов назад. То есть ствол стал направлен на того, кто, собственно, стреляет. Экспериментаторы, конечно, сами под пулю не подставлялись: они использовали дистанционную систему, чтобы проверить оружие.
Авторы полагали, что пуля либо пробьёт ствол в месте сгиба, либо застрянет там. Однако на деле пуля вышла из ствола и снесла прицел оружия.
Стоит отметить, что в данном эксперименте ствол сгибали, предварительно нагрев его до нужной температуры, и делали это очень аккуратно.