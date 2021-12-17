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Мультик своими руками: создана программа для автоматического анимирования детских рисунков

Нужно просто загрузить картинку
Теперь детские каракули можно легко анимировать. Компания Meta, владелец Facebook, выпустила специальный инструмент на основе нейросетей.
Мультик своими руками: создана программа для автоматического анимирования детских рисунков

Новую программу разработали исследователи из подразделения Meta AI. Для работы сервиса достаточно загрузить детские рисунки «человекоподобных» фигур — с головой, руками и ногами. Программа сгенерирует на основе рисунка видео. Этот ролик можно будет показать ребёнку-автору картинки.

Разработчики рассказали, что обучили модель распознавать человеческую фигуру на рисунке, а затем отделять её от основного изображения и определять опорные точки. Это нужно для построена анимации.

В компании Meta заявили, что надеются, обучив искусственный интеллект распознавать детские рисунки, приблизятся к созданию искусственного интеллекта, который понимает мир с человеческой точки зрения.

Источник: VC
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