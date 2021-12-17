Мультик своими руками: создана программа для автоматического анимирования детских рисунков

Разработчики рассказали, что обучили модель распознавать человеческую фигуру на рисунке, а затем отделять её от основного изображения и определять опорные точки. Это нужно для построена анимации.

В компании Meta заявили, что надеются, обучив искусственный интеллект распознавать детские рисунки, приблизятся к созданию искусственного интеллекта, который понимает мир с человеческой точки зрения.