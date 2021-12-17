Мультик своими руками: создана программа для автоматического анимирования детских рисунков

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Мультик своими руками: создана программа для автоматического анимирования детских рисунковНужно просто загрузить картинку
Теперь детские каракули можно легко анимировать. Компания Meta, владелец Facebook, выпустила специальный инструмент на основе нейросетей.
Новую программу разработали исследователи из подразделения Meta AI. Для работы сервиса достаточно загрузить детские рисунки «человекоподобных» фигур — с головой, руками и ногами. Программа сгенерирует на основе рисунка видео. Этот ролик можно будет показать ребёнку-автору картинки.
Разработчики рассказали, что обучили модель распознавать человеческую фигуру на рисунке, а затем отделять её от основного изображения и определять опорные точки. Это нужно для построена анимации.
В компании Meta заявили, что надеются, обучив искусственный интеллект распознавать детские рисунки, приблизятся к созданию искусственного интеллекта, который понимает мир с человеческой точки зрения.
Источник: VC