Наука и технологии
Опубликовано 26 октября 2025, 15:00
1 мин.

«Мумии» динозавров раскрыли, как они выглядели 66 миллионов лет назад

Чешуйки видны
В Вайоминге учёные ранее нашли два необычно хорошо сохранившихся скелета утконосого динозавра Edmontosaurus annectens. Они пролежали в тонком слое глины 66 миллионов лет. Их состояние позволило восстановить внешний вид этих животных почти полностью.
«Мумии» динозавров раскрыли, как они выглядели 66 миллионов лет назад

© Tyler Keillor/UChicago Fossil Lab

Сохранение произошло благодаря «глиняному шаблону». После гибели динозавров на их тела обрушился поток воды, а бактерии на разлагающихся телах притянули глину из осадка. Так образовался тонкий, всего 0,02 см слой, точно повторивший форму кожи, шпор и копыт. Со временем органика исчезла, а скелет окаменел под глиняной «маской».

© Dani Navarro

Изучив мумии, учёные реконструировали внешний вид Edmontosaurus: на шее и спине проходил мясистый гребень, превращавшийся в ряд хвостовых шипов, кожа покрыта мелкой чешуёй, а на задних лапах взрослого динозавра сохранились клиновидные копыта. Это открытие стало первым подтверждённым случаем копыт у рептилий и первым наземным четвероногим животным с разной постановкой передних и задних конечностей.

Художники использовали эти данные для создания реалистичной модели динозавра.