«Мумии» динозавров раскрыли, как они выглядели 66 миллионов лет назад

«Мумии» динозавров раскрыли, как они выглядели 66 миллионов лет назадЧешуйки видны
© Tyler Keillor/UChicago Fossil Lab
Сохранение произошло благодаря «глиняному шаблону». После гибели динозавров на их тела обрушился поток воды, а бактерии на разлагающихся телах притянули глину из осадка. Так образовался тонкий, всего 0,02 см слой, точно повторивший форму кожи, шпор и копыт. Со временем органика исчезла, а скелет окаменел под глиняной «маской».
Изучив мумии, учёные реконструировали внешний вид Edmontosaurus: на шее и спине проходил мясистый гребень, превращавшийся в ряд хвостовых шипов, кожа покрыта мелкой чешуёй, а на задних лапах взрослого динозавра сохранились клиновидные копыта. Это открытие стало первым подтверждённым случаем копыт у рептилий и первым наземным четвероногим животным с разной постановкой передних и задних конечностей.
Художники использовали эти данные для создания реалистичной модели динозавра.