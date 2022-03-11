Муравьи научились определять раковые клетки человека по запаху

Наука и технологии
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Муравьи научились определять раковые клетки человека по запахуИ достаточно быстро
Животный мир – удивительная вещь. Многие животные, такие как собаки, имеют особенно острый нюх. Теперь же, ученые обнаружили у муравьев способность определять раковые клетки человека с помощью обоняния.
Исследователи из Французского национального центра научных исследований обучили муравьев Formica fusca с использованием системы поощрений. Через несколько минут после завершения обучения ученые увидели, что муравьи способны отличить здоровые человеческие клетки от раковых.
Команда проверила память муравьев с помощью опытов. Они увидели, что муравьи проводили свое время рядом с запахом, на который они были приучены реагировать. Они также увидели, что муравьи способны различать две различные линии раковых клеток.
Они также намекнули, что это открывает перед муравьями возможности для определения других видов запахов, таких как наркотики, взрывчатые вещества или другие виды заболеваний.
Источник: Phys.org