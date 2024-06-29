Муравьи оказались любителями путешествовать автостопом

Опубликовано 29 июня 2024, 10:30
1 мин.
Муравьи оказались любителями путешествовать автостопомНа ваших автомобилях
Муравьи стали путешествовать автостопом. Зачем? Чтобы расширить свои территории, неосознанно, само собой. Скотти Янг, доцент кафедры энтомологии Технологического института Вирджинии, подробно описал это явление в своей работе.
Исследование Янга, опубликованное в журнале Ecological Entomology, охватывает период наблюдений с 2017 по 2023 год и посвящено девяти видам муравьев, обнаруженным в автомобилях, семь из которых считаются инвазивными, то есть занесенными, в местах их нынешнего обитания.
Ученые, однако, подчеркивают, что муравьи, "путешествующие" автостопом, представляют собой серьезную экологическую проблему, поскольку они могут создавать новые колонии в ранее незанятых регионах, оказывая влияние на местные экосистемы.
В дальнейшем Янг планирует реализовать аналогичные исследования в других регионах для изучения и "смягчения" последствий распространения инвазивных муравьев.