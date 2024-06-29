Муравьи оказались любителями путешествовать автостопом

Исследование Янга, опубликованное в журнале Ecological Entomology, охватывает период наблюдений с 2017 по 2023 год и посвящено девяти видам муравьев, обнаруженным в автомобилях, семь из которых считаются инвазивными, то есть занесенными, в местах их нынешнего обитания.

Ученые, однако, подчеркивают, что муравьи, "путешествующие" автостопом, представляют собой серьезную экологическую проблему, поскольку они могут создавать новые колонии в ранее незанятых регионах, оказывая влияние на местные экосистемы.

В дальнейшем Янг планирует реализовать аналогичные исследования в других регионах для изучения и "смягчения" последствий распространения инвазивных муравьев.