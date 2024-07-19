Муравьи вдохновили ученых на прорыв в навигации роботов

Исследование, опубликованное в журнале Science Robotics, опирается на биологические знания о том, как муравьи используют визуальные подсказки и подсчет шагов для навигации на большие расстояния.

Стратегия, разработанная для роботов весом в десятки и сотни граммов, использует не подробные карты, а редкие снимки окружающей среды, подобно «хлебным крошкам». Благодаря разумному распределению этих снимков роботы могут экономить память и эффективно возвращаться в исходную точку после миссий длиной до 100 метров.

Оснащенный всенаправленной камерой и управляемый микроконтроллером, 56-граммовый дрон «CrazyFlie» продемонстрировал способность перемещаться, используя всего 0,65 килобайта памяти на 100 метров.