Наука и технологии
Сегодня в 12:56
1 мин.

Муравьиные колонии ведут себя как нейронные сети мозга при принятии решений

Показал новый метод анализа
Даниэль Кронауэр и Асаф Гал разработали новую экспериментальную установку для тщательного анализа процесса принятия решений в муравьиных колониях. Новое исследование предполагает, что муравьи как группа ведут себя подобно сетям нейронов в мозге.
Муравьиные колонии ведут себя как нейронные сети мозга при принятии решений

Как сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, они обнаружили, что когда колония эвакуируется из-за повышения температуры, ее решение зависит как от величины повышения температуры, так и от размера муравьиной группы.

Полученные данные свидетельствуют о том, что муравьи комбинируют сенсорную информацию с параметрами своей группы, чтобы прийти к групповому ответу - процесс, аналогичный нейронным вычислениям, приводящим к принятию решений.

"Мы впервые применили подход к пониманию муравьиной колонии как когнитивно-подобной системы, которая воспринимает входные данные и затем преобразует их в поведенческие результаты", - говорит Кронауэр, руководитель лаборатории социальной эволюции и поведения. "Это один из первых шагов к пониманию того, как сообщества насекомых участвуют в коллективных решениях".

Новости партнеров
Новости партнеров