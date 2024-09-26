Муравьиные королевы съели и «переработали» больное потомство

Опубликовано 26 сентября 2024, 03:451 мин.
Муравьиные королевы съели и «переработали» больное потомствоДля выживания
Исследование Оксфордского университета показывает, что муравьиные королевы поглощают свое больное потомство для борьбы с болезнями и повышения репродуктивности. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показывает, что королевы Lasius niger съедают личинок, зараженных грибковым патогеном Metarhizium, до того, как болезнь становится заразной.
Пожирая 92% зараженных личинок, королевы перерабатывают питательные вещества для производства большего количества яиц, откладывая их на 55% больше, чем королевы, не занимающиеся каннибализмом. Интересно, что такое поведение, называемое «гигиеническим каннибализмом», характерно только для королев, поскольку рабочие муравьи просто выкидывают зараженных личинок за пределы гнезда.
Несмотря на поедание зараженного потомства, королевы остаются невредимыми, возможно, благодаря своему антимикробному яду, который защищает их от инфекции.