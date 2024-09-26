Муравьиные королевы съели и «переработали» больное потомство

Пожирая 92% зараженных личинок, королевы перерабатывают питательные вещества для производства большего количества яиц, откладывая их на 55% больше, чем королевы, не занимающиеся каннибализмом. Интересно, что такое поведение, называемое «гигиеническим каннибализмом», характерно только для королев, поскольку рабочие муравьи просто выкидывают зараженных личинок за пределы гнезда.

Несмотря на поедание зараженного потомства, королевы остаются невредимыми, возможно, благодаря своему антимикробному яду, который защищает их от инфекции.