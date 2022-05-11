"Мусорку" наших клеток превратили в метод лечения рака и деменции

Прорыв связан с клеточными очистительными органеллами, называемыми лизосомами, и произошел благодаря тому, что исследователи Массачусетского технологического института разработали новый способ измерения сухой массы клеток. Этот способ также позволяет получить представление о плотности и составе клетки.

Новый инструмент был использован для изучения типа деления клеток, называемого митозом, при этом ученые стремились узнать, что происходит с массой и составом клеток на протяжении всего процесса. Эксперименты проводились на раковых клетках, которые делятся чаще, чем обычные здоровые клетки, и ученые обнаружили, что сухая масса уменьшалась по мере того, как клетки вступали в митоз, а после завершения клеточного деления масса вновь восстанавливалась.

Дальнейшие исследования показали, что во время митоза в клетках усиливается активность лизосом. Эти клеточные органеллы отвечают за расщепление и утилизацию клеточных отходов посредством процесса, называемого экзоцитозом. Лизосомы делали это с таким рвением, что клетки теряли около четырех процентов своей массы во время деления.

Открытие этого механизма может повлиять на то, как мы лечим болезни. Раковые клетки часто делятся, и известно, что они выбрасывают некоторые химиотерапевтические препараты посредством экзоцитоза, что помогает им стать устойчивыми к лечению. Предполагается, что если экзоцитоз можно предотвратить, то это может сделать раковые клетки более уязвимыми к определенным методам лечения.

Это новое понимание активности лизосом и их роли в делении клеток открывает новые интересные возможности и для лечения болезни Альцгеймера. Найдя способ манипулировать этим механизмом, мы можем получить переключатель, позволяющий изменять способ удаления токсичных продуктов из клеток.