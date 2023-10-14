«Мусорная» криптовалюта проведет конкурс с призом в $100000

Команда, создавшая $Garbage, считает, что традиционная финансовая система находится в беспорядке, и криптовалюты предлагают альтернативный путь. «Криптовалюты не любят, но давайте посмотрим правде в глаза - мировая финансовая система скатывается в дисфункцию. Если все закончится бардаком, то не имеет ли смысл перемотать все вперед и разработать реверсивный дизайн, чтобы выбраться из этой грязи?» - говорит анонимный член команды.

$Garbage - это не просто мемная монета, это «движение, подпитываемое сообществом, уставшим от существующего положения вещей, его цель - в веселой и непринужденной форме рассказать о проблемах мировой финансовой системы», пишут причастные к монете люди.

В рамках проекта $Garbage проводятся общественные мероприятия и конкурсы с призовым фондом 100 000 долларов. Предпродажа $Garbage запланирована на октябрь этого года.