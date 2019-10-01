Наука и технологии
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Мусульманские страны начали удалять женщин с обложек музыкальных альбомов
Такая цензура
Пользователи обнаружили, что в иранском музыкальном стриминговом сервисе Melovaz с обложек музыкальных альбомов исчезли изображения певиц. Мужчин же цензоры трогать не стали.
Женщин на обложках закрасили цветами под фон. Ретушь вышла довольно заметной, и выглядят картинки сейчас как минимум странно. Если на обложке вместе с женщиной были изображены и мужчины, то их не трогали. Из-за чего некоторые изображения приобрели неоднозначный смысл.
Цензура коснулась фотографий зарубежных певиц, например Леди Гаги, Билли Айлиш и Ники Минаж. Что интересно, стоковые изображения женщин для музыкальных подборок остались нетронутыми. Так же, как и рисунки девушек.
Журналисты указывают на то, что в Иране действуют запреты на некоторые действия женщин в искусстве. Так, певицам нельзя выступать перед публикой, ведь непокрытое тело и лицо женщины не имеют права видеть посторонние.
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