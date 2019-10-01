Мусульманские страны начали удалять женщин с обложек музыкальных альбомов

Цензура коснулась фотографий зарубежных певиц, например Леди Гаги, Билли Айлиш и Ники Минаж. Что интересно, стоковые изображения женщин для музыкальных подборок остались нетронутыми. Так же, как и рисунки девушек.

Журналисты указывают на то, что в Иране действуют запреты на некоторые действия женщин в искусстве. Так, певицам нельзя выступать перед публикой, ведь непокрытое тело и лицо женщины не имеют права видеть посторонние.