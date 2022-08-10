Мутировавший глаз помог понять гибель клеток

Допустим, ДНК клетки повреждена. Когда происходит процесс репликации ДНК для дублирования клетки, репликация остановится в месте повреждения. Затем клетка активирует ряд белков, которые попытаются восстановить ДНК множеством различных способов. Но если все пути, используемые клеткой, не сработают, клетка погибнет. Ученые предположили, что у “дамских чулков”-мутантов наблюдается увеличение числа погибших клеток, что и приводит к неправильному развитию глаз.

В дело вступил banp, белок, который, как полагают исследователи, уже давно участвует в подавлении опухолей и регулировании клеточного цикла. Сначала исследователи секвенировали ген banp у мутировавших рыб и обнаружили обширную мутацию в гене. Затем они взяли развивающихся рыб, которые не несли этой мутации, и ввели другую мутацию в ген banp. У получившихся “дамских чулков” глаза также развивались неправильно. Это подтвердило их теорию о том, что banp играет ключевую роль в восстановлении ДНК.

Помимо этого исследователи изучили различные механизмы, которые клетка использует для восстановления ДНК во время клеточной пролиферации. Они обнаружили, что каждый из этих механизмов требует белков, производимых геном banp, который не производился в той же степени в мутировавшей версии. Без banp, работающего как обычно, восстановление ДНК просто не могло происходить.

Таким образом, мутация в гене banp, “по-видимому, связана с гибелью клеток". Ученые надеются, что это исследование приведет к дальнейшему изучению связей между раком и регуляцией клеточного цикла.