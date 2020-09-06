Мужчин с лишним весом назвали хорошими отцами

Кратко об исследовании пишет издание «Лента.ру». Сообщается, что авторы работы провели эксперимент с 8000 человек. Им показывали фотографии мужчин с разным телосложением, а затем просили оценить родительские качества этих людей. Участники эксперимента могли давать как положительные, так и негативные характеристики. Например, способность помочь ребенку с домашним заданием или привычку раздражаться из-за детей.

Исследование показало, что люди чаще воспринимают мужчин с лишним весом как хороших и добрых отцов. Мужчинам спортивного или худощавого телосложения чаще приписывали негативные качества.