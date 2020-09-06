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Мужчин с лишним весом назвали хорошими отцами
Таковы стереотипы в обществе
Учёные из Университета Южного Миссисипи провели исследование и обнаружили, что мужчин с лишним весом чаще называют лучшими отцами, чем обладателей спортивного или худощавого телосложения.
Кратко об исследовании пишет издание «Лента.ру». Сообщается, что авторы работы провели эксперимент с 8000 человек. Им показывали фотографии мужчин с разным телосложением, а затем просили оценить родительские качества этих людей. Участники эксперимента могли давать как положительные, так и негативные характеристики. Например, способность помочь ребенку с домашним заданием или привычку раздражаться из-за детей.
Исследование показало, что люди чаще воспринимают мужчин с лишним весом как хороших и добрых отцов. Мужчинам спортивного или худощавого телосложения чаще приписывали негативные качества.