Мужчина благодаря трекеру Apple AirTag видит, как его потерянный кошелек посетил уже 35 городов

Как рассказал мужчина на своей странице в Twitter, он забыл кошелек в самолете после того, как опоздал на стыковочный рейс после часовой задержки первоначального рейса. Найти потерянные вещи в таких ситуациях не совсем просто, но Льюис положил в свой кошелек трекер AirTag, с помощью него можно узнать местонахождение своих предметов через Apple Find My. Льюис смог увидеть, где именно находится его кошелек, но в American Airlines ему сказали, что не смогли найти его после уборки самолета.

"Я смог отследить свой кошелек, и он все еще находится в самолете, и со вторника он побывал более чем в 35 городах", - заявил владелец. Он несколько раз связывался с авиакомпанией, но они настаивали, что понятия не имеют, где находится его вещь.

Компания до сих пор не нашла потерянный кошелек.