Наука и технологии
Сегодня в 19:20
Мужчина-инвалид смог управлять экзоскелетом силой мысли
Это помогло ему расширить спектр движений
Учёные соединили экзоскелет с нейроинтерфейсом, чтобы мужчина-инвалид смог управлять устройством силой мысли. Он даже смог совершать движения, не запрограммированные в экзоскелете.
Учёные использовали сенсоры, которые улавливают сигналы из мозга для управления ногами. Экзоскелет соединили с сенсорами и надели на мужчину без ноги.
Особенностью эксперимента стало то, что протез смог выполнять больше задач, чем предполагалось. Как правило, экзоскелеты запрограммированы на определённые движения. Однако мужчина смог управлять им и совершать не запрограммированные действия. Инвалид смог садиться и вставать, а также сидеть на корточках. На это, конечно, понадобились длительные тренировки.
Учёные намерены протестировать технологию на большем числе добровольцев. Исследователи хотят узнать, может ли связка экзоскелет-нейроинтерфейс восстановить оригинальные нейронные пути в мозгу инвалидов.