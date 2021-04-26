Мужчина-инвалид смог управлять экзоскелетом силой мысли

Учёные использовали сенсоры, которые улавливают сигналы из мозга для управления ногами. Экзоскелет соединили с сенсорами и надели на мужчину без ноги.

Особенностью эксперимента стало то, что протез смог выполнять больше задач, чем предполагалось. Как правило, экзоскелеты запрограммированы на определённые движения. Однако мужчина смог управлять им и совершать не запрограммированные действия. Инвалид смог садиться и вставать, а также сидеть на корточках. На это, конечно, понадобились длительные тренировки.

Учёные намерены протестировать технологию на большем числе добровольцев. Исследователи хотят узнать, может ли связка экзоскелет-нейроинтерфейс восстановить оригинальные нейронные пути в мозгу инвалидов.