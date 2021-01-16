Мужчина изобрёл «джетпак» для скоростного катания по льду

Термин «джетпак» здесь не зря употреблён в кавычках, так как изобретение канадца не использует реактивный двигатель. Здесь применяется, по сути, простой движитель. Мужчина использовал мотор от газонокосилки, можно сказать, просто надел его как рюкзак.

Канадец рассказал, что поначалу даже немного испугался, когда опробовал «джетпак» — двигался слишком быстро. Сбавить скорость можно, лишь отключив пропеллер.

«Джетпак» весит почти 6 килограммов. Серьёзных травм от его применения у канадца пока не было. В будущем мужчина хочет улучшить изобретение — поставить пропеллер побольше, что увеличить тягу и скорость.