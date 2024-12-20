Мужчина на заднем дворе откопал челюсть древнего мастодонта с уникальными зубами

Мастодонты, вымершие родственники слонов, когда-то бродили по Северной Америке во время ледникового периода. В отличие от мамонтов, их зубы имели коническую форму, что и послужило причиной названия «мастодонт», которое происходит от греческих слов μαστός «сосок» и ὀδούς «зуб».

Владелец дома сначала принял зубы за бейсбольные мячи, но, осознав их значение, вызвал экспертов. Команда из Музея штата Нью-Йорк и университета SUNY Orange позже раскопала дополнительные останки, включая кость пальца ноги и фрагмент ребра.

Эксперты надеются установить углеродную датировку челюсти, чтобы узнать больше о возрасте, рационе и среде обитания мастодонта.

Окаменелость будет выставлена в Музее штата Нью-Йорк в 2025 году.