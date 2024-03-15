Мужчина набил на себе татуировки 5300-летнего человека: все ради науки

Мужчина набил на себе татуировки 5300-летнего человека: все ради наукиЭтци, вероятно, набивали тату техникой хендпоук
Команда под руководством археолога Аарона Детер-Вольфа провела уникальный эксперимент. Татуировщик Дэнни Ридей вызвался нанести на свою ногу различные татуировки, используя такие инструменты, как кость животного, обсидиан и даже современную иглу.
Исследователи тщательно документировали процесс заживления и внешний вид каждой татуировки. Сравнив полученные результаты с татуировками Этци, они выявили основные несоответствия.
Вопреки распространенному мнению, исследование показывает, что татуировки Этци были сделаны не через разрезы. Микроскопический анализ выявил такие особенности, как неровные края линий и закругленные концы, которые являются отличительными признаками техники «хендпоук».
Этот метод предполагает многократное прокалывание кожи острым инструментом, что позволяет пигменту откладываться под поверхностью. Исследование показывает, что татуировки Этци очень похожи на те, которые были созданы с помощью этого метода, возможно, с помощью таких инструментов, как костяные или медные шилья.