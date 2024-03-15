Мужчина набил на себе татуировки 5300-летнего человека: все ради науки

Команда под руководством археолога Аарона Детер-Вольфа провела уникальный эксперимент. Татуировщик Дэнни Ридей вызвался нанести на свою ногу различные татуировки, используя такие инструменты, как кость животного, обсидиан и даже современную иглу.

Исследователи тщательно документировали процесс заживления и внешний вид каждой татуировки. Сравнив полученные результаты с татуировками Этци, они выявили основные несоответствия.