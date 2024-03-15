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Наука и технологии
Опубликовано 15 марта 2024, 20:33
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Мужчина набил на себе татуировки 5300-летнего человека: все ради науки

Этци, вероятно, набивали тату техникой хендпоук
Этци, мумия 5300-летней давности, найденная замороженной в Альпах, долгое время озадачивала ученых своими замысловатыми татуировками. Преобладало мнение, что эти отметины были созданы путем втирания сажи в порезы на коже. Однако новое исследование ставит эту версию под сомнение.

Команда под руководством археолога Аарона Детер-Вольфа провела уникальный эксперимент. Татуировщик Дэнни Ридей вызвался нанести на свою ногу различные татуировки, используя такие инструменты, как кость животного, обсидиан и даже современную иглу.

Исследователи тщательно документировали процесс заживления и внешний вид каждой татуировки. Сравнив полученные результаты с татуировками Этци, они выявили основные несоответствия.

Мужчина набил на себе татуировки 5300-летнего человека: все ради науки
© Deter-Wolf et al., Eur. J. Archaeol. , 2024

Вопреки распространенному мнению, исследование показывает, что татуировки Этци были сделаны не через разрезы. Микроскопический анализ выявил такие особенности, как неровные края линий и закругленные концы, которые являются отличительными признаками техники «хендпоук».

Этот метод предполагает многократное прокалывание кожи острым инструментом, что позволяет пигменту откладываться под поверхностью. Исследование показывает, что татуировки Этци очень похожи на те, которые были созданы с помощью этого метода, возможно, с помощью таких инструментов, как костяные или медные шилья.

Источник:ScienceAlert
Автор:Максим Многословный
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#исследование
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#Тату