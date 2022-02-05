Мужчина начал «общаться с богом» после приёма антибиотиков

Из статьи следует, что мужчина 50 лет обратился в больницу с левосторонней пневмонией. Ему назначили антибиотик и отправили лечиться на дому. Через несколько дней родственники заметили, что мужчина ведёт себя странно. Пациент стал болтливым и раздражительным, начал больше двигаться, в какой-то момент он стал рассказывать о контакте с богом. Тогда мужчину снова сдали в больницу.

Он сообщил врачам, что слышал, как бог говорит ему, будто тот избран для особой миссии. Также у мужчины обнаружились проблемы с засыпанием. Ему отменили антибиотики и назначили успокоительное. Через несколько дней бред и галлюцинации прекратились.