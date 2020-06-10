Мужчина обвинил Apple в воровстве новых функций для iPhone

Американец утверждает, что Apple незаконно изъяла его iPhone 7 с уникальными разработками и заимствовала некоторые созданные мужчиной функции. По словам владельца устройства, в 2018 году он обратился в Apple Store для ремонта iPhone 7. Как пишет издание Macwelt, в исковом заявлении мужчина жалуется, что так и не получил свой смартфон обратно. Сотрудники Apple Store якобы нашли в нём уникальные опции и решили удержать устройство для дальнейшего их изучения. Якобы разработанные американцем функции потом появились в iOS.

Стоит отметить, что это не первый иск мужчины к Apple. Ранее он уже обращался в суд с требованием компенсации за «уникальный» iPhone 7. Сейчас американец требует $1 трлн в качестве возмещения «ущерба его репутации». Эксперты считают, что суд требования мужчины не удовлетворит.