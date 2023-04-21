Мужчина отсудил у Google $500 тыс за ссылки в результатах поиска, называющие его педофилом

Истец утверждал, что клеветническое сообщение разрушило его карьеру, лишило его деловых сделок и привело к натянутым личным отношениям. Он потратил годы, пытаясь привлечь Google к ответственности за результаты поиска.

Решение судьи предписывает Google удалить все ссылки на клеветническое сообщение из результатов поиска, доступных для просмотра в Квебеке, и не раскрывать никакой идентифицируемой информации о мужчине в связи с этим делом в течение 45 дней.

Истцу, которому была предоставлена анонимность на протяжении всего процесса, присудили $500 000 за причиненный моральный ущерб, вместо первоначально запрошенных $6 млн.