Мужчина отсудил у Google $500 тыс за ссылки в результатах поиска, называющие его педофилом

Мужчина отсудил у Google $500 тыс за ссылки в результатах поиска, называющие его педофиломСначала он просил 6 млн
Google обязали выплатить 500 000 долларов монреальцу после того, как судья Верховного суда Квебека постановил, что поисковая система опиралась на "ошибочное" толкование канадского законодательства, отказывая ему в просьбе удалить результаты поиска, ссылающиеся на клеветническое сообщение, в котором его обвиняли в педофилии.
Истец утверждал, что клеветническое сообщение разрушило его карьеру, лишило его деловых сделок и привело к натянутым личным отношениям. Он потратил годы, пытаясь привлечь Google к ответственности за результаты поиска.
Решение судьи предписывает Google удалить все ссылки на клеветническое сообщение из результатов поиска, доступных для просмотра в Квебеке, и не раскрывать никакой идентифицируемой информации о мужчине в связи с этим делом в течение 45 дней.
Истцу, которому была предоставлена анонимность на протяжении всего процесса, присудили $500 000 за причиненный моральный ущерб, вместо первоначально запрошенных $6 млн.