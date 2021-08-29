Мужчина подал в суд на родителей несовершеннолетних воров биткойнов

У потерпевшего Эндрю Шобера (Andrew Schober) было 16,4 биткойна. В 2018 году их украли. Мужчина недавно заявил, что смог определить личности мальчиков, которые сделали это. Они «увели» биткойны с помощью вредоносного ПО.

Сейчас эти парни живут в Великобритании и учатся в университете. На момент совершения преступления им не было 18 лет. Они не отвечают Шоберу и не возвращают ему деньги. Мужчина попытался установить контакт с их родителями, но те проигнорировали его. Теперь Шобер решил судиться с ними.

Родители же утверждают, что поскольку преступление было совершено давно, сейчас его уже нельзя рассматривать.