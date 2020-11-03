Мужчина с аллергией на холод чуть не умер, выйдя из тёплого душа

Описанный случай показывает, что аллергия на холод может вызвать анафилактический шок при резких и небольших перепадах температур. В исследовании рассказывается история 34-летнего мужчины, которого семья нашла на полу в ванной без сознания и с сыпью на теле.

Когда его привезли в больницу, у пациента наблюдалось учащённое дыхание, пульс 60 ударов в минуту и давление 84 на 60 миллиметров ртутного столба. Врачи ввели мужчине адреналин и антигистамин. Также они проверили, есть ли у пациента аллергия на холод. Оказалось, что есть: если приложить к его коже кубик льда, она покроется красным пятном.

В некоторых случаях анафилактический шок может заканчиваться смертью.