Мужчина с мозговым имплантатом бросил вызов чипированной обезьяне Илона Маска

Нейтан Коупленд (Nathan Copeland) посмотрел ролик Neuralink с обезьяной и сразу заинтересовался этим. Ему стало интересно, сможет ли он победить животное в игре.

Коупленд оказался парализован после автомобильной аварии, но сохранил ограниченную подвижность в плечах и руках. Мужчине установили мозговой имплантат в прошлом году, который помогает ему играть в игры, в частности в Sonic the Hedgehog.

Сообщается, что Нейтан уже начал готовиться к соревнованию. Стоит отметить, что это мог бы быть первый раз, когда обезьяна и человек участвовали бы в такой мозговой битве. Соревнование можно было бы транслировать миллионам пользователей через YouTube или Twitch.

Пока неясно, состоится ли битва в реальности.