Наука и технологии
Сегодня в 13:12
Мужчина с мозговым имплантатом бросил вызов чипированной обезьяне Илона Маска
Хочет обыграть её
Ранее компания Neuralink, основанная Илоном Маском, показала обезьяну с чипом в мозге, которая могла играть в видеоигру «силой мысли». Теперь мужчина с мозговым имплантатом бросил вызов животному в игре Pong.
Нейтан Коупленд (Nathan Copeland) посмотрел ролик Neuralink с обезьяной и сразу заинтересовался этим. Ему стало интересно, сможет ли он победить животное в игре.
Коупленд оказался парализован после автомобильной аварии, но сохранил ограниченную подвижность в плечах и руках. Мужчине установили мозговой имплантат в прошлом году, который помогает ему играть в игры, в частности в Sonic the Hedgehog.
Сообщается, что Нейтан уже начал готовиться к соревнованию. Стоит отметить, что это мог бы быть первый раз, когда обезьяна и человек участвовали бы в такой мозговой битве. Соревнование можно было бы транслировать миллионам пользователей через YouTube или Twitch.
Пока неясно, состоится ли битва в реальности.