Мужчина «сломал» интернет во всём городе из-за попыток контролировать своих детей

После жалоб пользователей Национальное агентство по радиочастотам выяснило, что доступ в интернет блокировал мужчина из соседнего муниципалитета. Он заявил, что у его детей «появилась зависимость от социальных сетей и других приложений». Мужчина обсуждал эту проблему в интернете (как иронично) и пользователи форума посоветовали ему купить глушитель связи.

Отец приобрёл устройство и стал включать его каждый день с полуночи до трёх часов ночи. Однако эффект оказался куда масштабнее.

Во Франции запрещено использование глушителей, поэтому устройство конфисковали, а мужчине грозит штраф до 30 тысяч евро и шесть месяцев лишения свободы.