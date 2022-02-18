Мужчина «сломал» интернет во всём городе из-за попыток контролировать своих детей

Наука и технологии
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Мужчина «сломал» интернет во всём городе из-за попыток контролировать своих детейТеперь его посадят
Жители французской коммуны Мессанж заметили, что каждый день с полуночи до трёх часов ночи у них пропадает интернет. Оказалось, что виноват их сосед — строгий отец, не желавший, чтобы его дети сидели в сети допоздна.
После жалоб пользователей Национальное агентство по радиочастотам выяснило, что доступ в интернет блокировал мужчина из соседнего муниципалитета. Он заявил, что у его детей «появилась зависимость от социальных сетей и других приложений». Мужчина обсуждал эту проблему в интернете (как иронично) и пользователи форума посоветовали ему купить глушитель связи.
Отец приобрёл устройство и стал включать его каждый день с полуночи до трёх часов ночи. Однако эффект оказался куда масштабнее.
Во Франции запрещено использование глушителей, поэтому устройство конфисковали, а мужчине грозит штраф до 30 тысяч евро и шесть месяцев лишения свободы.
Источник: TJ