Мужчина создал фальшивого интернет-провайдера для обмана малообеспеченных семей

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Мужчина создал фальшивого интернет-провайдера для обмана малообеспеченных семейНачато расследование
По данным Федеральной комиссии по связи (FCC), мужчина из штата Огайо создал поддельного интернет-провайдера, чтобы обманывать потребителей с низким уровнем дохода, которые думали, что получают финансируемые государством скидки на интернет-услуги. FCC предложила оштрафовать предполагаемого мошенника Кайла Тракслера на $220 210.
Тракслер создал организацию под названием Cleo Communications, которая просила разрешения стать провайдером в программе FCC Emergency Broadband Benefit (EBB), где провайдеры имеют право предоставлять ежемесячные скидки в 50 долларов на интернет-услуги и скидки на устройства.
FCC начала расследование после получения жалоб от потребителей по меньшей мере в восьми штатах. В некоторых случаях потребители заявили, что Cleo угрожала подать на них в суд после того, как они требовали возврата денег за неполученные товары и услуги. В условиях обслуживания Cleo говорилось, что компания никогда не возвращает деньги и что попытка получить возмещение через банковские возвраты является "нарушением договора".
Источник:Ars Technica
Автор:Максим МногословныйТеги:
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