Мужчина создал фальшивого интернет-провайдера для обмана малообеспеченных семей

Тракслер создал организацию под названием Cleo Communications, которая просила разрешения стать провайдером в программе FCC Emergency Broadband Benefit (EBB), где провайдеры имеют право предоставлять ежемесячные скидки в 50 долларов на интернет-услуги и скидки на устройства.

FCC начала расследование после получения жалоб от потребителей по меньшей мере в восьми штатах. В некоторых случаях потребители заявили, что Cleo угрожала подать на них в суд после того, как они требовали возврата денег за неполученные товары и услуги. В условиях обслуживания Cleo говорилось, что компания никогда не возвращает деньги и что попытка получить возмещение через банковские возвраты является "нарушением договора".