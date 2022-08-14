Мужчина создал заслонку на основе ИИ, чтобы не дать своему коту приносить добычу в дом

Мужчина рассказал, что они с партнёршей устали просыпаться в 2 часа ночи из-за громкого мяуканья кошки Джинкс, которая приносила в дом добычу. Если хозяева не забирали дохлую мышь достаточно быстро, животное начинало её поедать и марать ковёр. Мужчина признался, что это вызывало стресс.

Для решения проблемы британец решил собрать собственную кошачью заслонку с чипом и камерой. Для устройства он разработал программное обеспечение на основе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Система обнаруживает на картинке с камеры наличие добычи в зубах кошки. Если добыча есть, кошачий люк временно закрывается, а на телефоны хозяев отправляется уведомление.

Система эффективно работает, и не дала Джинкс притащить в дом убитых мышей или птиц уже 42 раза!