Наука и технологии
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Мужчина создал заслонку на основе ИИ, чтобы не дать своему коту приносить добычу в дом

Он устал от дохлых мышей
Британец, которому надоело, что по ночам его будит кот, притаскивающий добычу, изобрёл особую заслонку для двери. Система, названная OnlyCat, не позволяет питомцу пронести мёртвую мышь в дом.
Мужчина создал заслонку на основе ИИ, чтобы не дать своему коту приносить добычу в дом

Мужчина рассказал, что они с партнёршей устали просыпаться в 2 часа ночи из-за громкого мяуканья кошки Джинкс, которая приносила в дом добычу. Если хозяева не забирали дохлую мышь достаточно быстро, животное начинало её поедать и марать ковёр. Мужчина признался, что это вызывало стресс.

Для решения проблемы британец решил собрать собственную кошачью заслонку с чипом и камерой. Для устройства он разработал программное обеспечение на основе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Система обнаруживает на картинке с камеры наличие добычи в зубах кошки. Если добыча есть, кошачий люк временно закрывается, а на телефоны хозяев отправляется уведомление.

Система эффективно работает, и не дала Джинкс притащить в дом убитых мышей или птиц уже 42 раза!

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