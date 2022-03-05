Мужчина умер от передозировки кофеином

29-летний тренер Томас Мэнсфилд (Thomas Mansfield) заказал 100-граммовую упаковку порошка кофеина. При приготовлении мужчина случайно развёл смесь, содержащую в семь раз больше рекомендуемой дозы. У Томаса остановилось сердце.

В ходе расследования выяснилось, что мистер Мэнсфилд заказал порошок у компании-производителя пищевых добавок Blackburn Distributions. Рекомендуемая доза составляла от 60 до 300 мг два раза в день, но мужчина отмерял всё в граммах. Он выпил до 5 граммов порошка. Вскрытие показало, что у него было 392 мг кофеина на литр крови, что эквивалентно 200 чашкам кофе. Смерть же может быть вызвана уровнем 78 мг на литр крови или выше.