Наука и технологии
Вчера в 23:25
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Мужчина умер от передозировки кофеином

Он неверно рассчитал дозу
Отец двоих детей умер после того, как случайно выпил напиток, приготовленный из порошка кофеина, по крепости равный 200 чашкам кофе.
Мужчина умер от передозировки кофеином

29-летний тренер Томас Мэнсфилд (Thomas Mansfield) заказал 100-граммовую упаковку порошка кофеина. При приготовлении мужчина случайно развёл смесь, содержащую в семь раз больше рекомендуемой дозы. У Томаса остановилось сердце.

В ходе расследования выяснилось, что мистер Мэнсфилд заказал порошок у компании-производителя пищевых добавок Blackburn Distributions. Рекомендуемая доза составляла от 60 до 300 мг два раза в день, но мужчина отмерял всё в граммах. Он выпил до 5 граммов порошка. Вскрытие показало, что у него было 392 мг кофеина на литр крови, что эквивалентно 200 чашкам кофе. Смерть же может быть вызвана уровнем 78 мг на литр крови или выше.

Источник: Yahoo
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