Мужчина в шутку создал «криптовалюту для идиотов» и почти продал её сотням человек

Мужчина, репортёр New York Times, назвал свою монету Idiot Coin. Его целью было показать, что для создания ажиотажной криптовалюты не требуется опыта, и что многие из них ненадёжны и опасны.

Британец выпустил 21 млн Idiot Coin, а также создал специальный сайт и Telegram-аккаунт. Он нанял тиктокера, чтобы тот разрекламировал криптовалюту. Кроме того, мужчина писал в интернете, что Idiot Coin не собирается «взлететь до луны».

Нашлось почти три сотни желающих купить криптовалюту.