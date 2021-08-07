Наука и технологии
Сегодня в 16:29

Мужчина в шутку создал «криптовалюту для идиотов» и почти продал её сотням человек

Idiot Coin была, скорее, окружена антирекламой, но всё равно могла стать успешной
На криптовалютном рынке часто бывает такое, что вокруг одной монеты возникает шумиха, и она резко растёт в цене. Британец решил намеренно создать шуточную криптовалюту ради демонстрации этого феномена. Эксперимент прошёл успешно.
Мужчина в шутку создал «криптовалюту для идиотов» и почти продал её сотням человек

Мужчина, репортёр New York Times, назвал свою монету Idiot Coin. Его целью было показать, что для создания ажиотажной криптовалюты не требуется опыта, и что многие из них ненадёжны и опасны.

Британец выпустил 21 млн Idiot Coin, а также создал специальный сайт и Telegram-аккаунт. Он нанял тиктокера, чтобы тот разрекламировал криптовалюту. Кроме того, мужчина писал в интернете, что Idiot Coin не собирается «взлететь до луны».

Нашлось почти три сотни желающих купить криптовалюту.