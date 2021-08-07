Мужчина в шутку создал «криптовалюту для идиотов» и почти продал её сотням человек

Наука и технологии
Сегодня в 16:29
Мужчина в шутку создал «криптовалюту для идиотов» и почти продал её сотням человекIdiot Coin была, скорее, окружена антирекламой, но всё равно могла стать успешной
На криптовалютном рынке часто бывает такое, что вокруг одной монеты возникает шумиха, и она резко растёт в цене. Британец решил намеренно создать шуточную криптовалюту ради демонстрации этого феномена. Эксперимент прошёл успешно.
Мужчина, репортёр New York Times, назвал свою монету Idiot Coin. Его целью было показать, что для создания ажиотажной криптовалюты не требуется опыта, и что многие из них ненадёжны и опасны.
Британец выпустил 21 млн Idiot Coin, а также создал специальный сайт и Telegram-аккаунт. Он нанял тиктокера, чтобы тот разрекламировал криптовалюту. Кроме того, мужчина писал в интернете, что Idiot Coin не собирается «взлететь до луны».
Нашлось почти три сотни желающих купить криптовалюту.