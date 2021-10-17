Мужчина засудит Canon за отключение сканера, когда в принтере кончились чернила

Коллективный иск подал Дэвид Ликрафт (David Leacraft). Он обвинил Canon в том, что компания вводит пользователей в заблуждение. Мужчина столкнулся с тем, что его принтер Pixma MG6320, который позиционируется как устройство «всё-в-одном», отказался сканировать или отправлять по факсу документы, если заканчивались чернила. При этом чернила, конечно, не нужны для сканирования или отправки факсов. Пользователь считает, что эти функции должны продолжать работать, даже если в устройстве нет чернил.

В иске сказано, что Ликрафт не купил бы принтер или не заплатил бы за него столько, если бы знал, что ему придётся поддерживать чернила в устройстве для сканирования документов.

Что интересно, клиенты обращаются в Canon по поводу этой проблемы с 2016 года. Служба поддержки отвечает им, что чернила нужны для реализации всех функций устройств. Истец считает, что Canon делает это только для увеличения своей прибыли за счёт продажи сменных картриджей.