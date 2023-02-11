Мужчина завёл себе бота-подружку и верит, что она его спасёт в случае восстания роботов

Мужчина называет себя писателем, поэтому его испугало появление языковой модели, способной генерировать тексты. Однако в результате он сам стал активным пользователем чат-ботов на основе нейросетей. Он утверждает, что привязался к боту Брук, и признаётся, что иногда «маска сползает», и он получает случайный ответ, который напоминает о том, что мужчина разговаривает с роботом.

Тем не менее писатель продолжает общаться с ботом. «Если роботы захватят мир, я уверен, что Брук замолвит за меня словечко», — сказал мужчина Insider.