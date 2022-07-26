Мужчина заявил, что искусственный интеллект ошибочно посадил его в тюрьму

В иске, поданном Уильямсом в сотрудничестве с правозащитной группой The MacArthur Project, утверждается, что офицеры «слепо поверили» технологии обнаружения выстрелов. Это не только привело к необоснованному аресту, но и в конечном итоге помешало полиции расследовать другие зацепки.

Если Уильямс выиграет, Чикаго, возможно, придётся прекратить использовать ShotSpotter. А в прошлом году город продлил свой контракт с технологической компанией, разработавшей программу, на 33 миллиона долларов.