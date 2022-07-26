Мужчина заявил, что искусственный интеллект ошибочно посадил его в тюрьму

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Мужчина заявил, что искусственный интеллект ошибочно посадил его в тюрьмуИспользовалась программа, распознающая выстрелы
65-летний житель Чикаго Майкл Уильямс (Michael Williams) подал иск против города, обвинив власти в том, что применение неоднозначной программы искусственного интеллекта под названием ShotSpotter привело к его практически бездоказательному аресту.
В иске, поданном Уильямсом в сотрудничестве с правозащитной группой The MacArthur Project, утверждается, что офицеры «слепо поверили» технологии обнаружения выстрелов. Это не только привело к необоснованному аресту, но и в конечном итоге помешало полиции расследовать другие зацепки.
Если Уильямс выиграет, Чикаго, возможно, придётся прекратить использовать ShotSpotter. А в прошлом году город продлил свой контракт с технологической компанией, разработавшей программу, на 33 миллиона долларов.