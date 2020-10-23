Мужчину чуть не посадили за файлы соседа, которому он дал пароль от Wi-Fi

Как оказалось, 60-летний сосед по имени Роберт Моби (Robert Mawby) уже был обвинён в 2010 году за скачивание изображений с насилием над детьми. Спустя десять лет Моби смог убедить своего знакомого из дома, чтобы тот дал ему пароль от своей Wi-Fi сети.

С марта по август 2020 года Моби скачал 489 откровенных фотографий и видео. В середине августа полиция арестовала невиновного соседа по подозрению в скачивании незаконных материалов. К счастью, спустя несколько дней задержали Моби, и он признался в преступлении. В его отношении действует запрет на использование телефона и компьютера.