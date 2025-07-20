Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за неснятой цепочки

Опубликовано 20 июля 2025, 04:301 мин.
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за неснятой цепочкиМужчина погиб после того, как его втянуло в МРТ-аппарат из-за металлической цепочки
В Нью-Йорке 61-летний мужчина скончался после трагического инцидента в медицинском центре, когда его втянуло в работающий аппарат МРТ из-за металлической цепочки на шее. Об этом сообщили в полиции округа Нассо.
Происшествие случилось в среду днём в клинике Nassau Open MRI в городе Уэстбери. По данным полиции, мужчина зашёл в комнату с включённым МРТ-аппаратом без разрешения. В это время проводилось сканирование.
Из-за мощного магнитного поля устройство притянуло металлическую цепочку, которую мужчина не снял. Его срочно доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти не удалось — он умер в четверг.
Расследование продолжается. Имя погибшего пока не сообщается.