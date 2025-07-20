Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за неснятой цепочки

Происшествие случилось в среду днём в клинике Nassau Open MRI в городе Уэстбери. По данным полиции, мужчина зашёл в комнату с включённым МРТ-аппаратом без разрешения. В это время проводилось сканирование.

Из-за мощного магнитного поля устройство притянуло металлическую цепочку, которую мужчина не снял. Его срочно доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти не удалось — он умер в четверг.

Расследование продолжается. Имя погибшего пока не сообщается.