Наука и технологии
Сегодня 13:21
Мужчину незаслуженно обвинили в краже со взломом из-за данных о местоположении в Google
Оказался не в то время, не в том месте
Мужчину из штата Флорида незаслуженно обвинили в краже со взломом из-за данных о местоположении в Google. Американец всего лишь использовал фитнес-приложение, чтобы отслеживать свои поездки на велосипеде, но оказался не в то время, не в том месте.
Обвиняемый Закари Маккой (Zachary McCoy) утверждает, что никогда не был в доме, в котором произошла кража со взломом. Мужчина лишь проезжал мимо на своём велосипеде. Причём, по иронии судьбы, сделал это три раза за день, когда было совершено ограбление. О том, что его подозревают в преступлении, Маккой узнал после того, как с ним связалась команда Google и сообщила, что полиция запрашивала информацию с его аккаунта.
Компания должна была предоставить правоохранителям информацию со всех устройств, которые были замечены на месте преступления в определённое время и дату.
К счастью, с Маккоя в итоге были сняты все обвинения. Однако для этого ему пришлось нанять адвоката.