Мужчину оштрафовали и дали условный срок за нелегально проданные в интернете учебники

В течение последних нескольких лет датская антипиратская группа Rights Alliance отслеживает тех, кто, как утверждается, получает прибыль от продажи пиратских учебников. Эти книги довольно дорогие, и иногда у студентов просто нет средств, чтобы купить их легально. Поэтому некоторые дельцы предлагают купить пиратские копии по сниженной цене.

Так делал 28-летний датчанин. Он продавал цифровые учебники через самый крупный в стране онлайн-рынок.

Сначала антипиратская группа добилась удаления объявлений по продаже учебников, а затем связалась с мужчиной и попросила прекратить деятельность, нарушающую авторские права. Это не помогло. Мужчина создал новые профили, и продажа электронных учебников продолжилась на той же онлайн-платформе.

Тогда Rights Alliance обратилась к правоохранительным органам. Сообщалось, что мужчина выставил на продажу 51 электронный учебник. Он продавал книги по цене ниже рыночной. Мужчине дали месяц условно, а также попросили выплатить компенсацию правообладателям.