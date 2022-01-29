Мужчину посадили на 8 лет за ссылки на интернет-магазины в «подпольном» интернете

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Мужчину посадили на 8 лет за ссылки на интернет-магазины в «подпольном» интернетеНо не простые интернет-магазины, а с наркотиками и оружием
В США дали восемь лет тюрьмы 37-летнему гражданину Израиля Талу Прихару (Tal Prihar), владельцу сайта DeepDotWeb (DDW). Этот сайт давал доступ к торговым площадкам в даркнете.
Сайт DDW проработал с октября 2013 года по май 2019-го, пока не арестовали самого Прихара. На портале можно было найти общую информацию о даркнете, а также прямые ссылки на маркетплейсы, где продаются оружие, наркотики, хакерские программы и данные.
Пользователи платили комиссионные за это. За пять с половиной лет израильтянин и его партнёр заработали около $8,4 млн. Деньги они получали в биткойнах.
Владельца сайта обвинили в преступном сговоре и отмывании денег. Доступ к deepdotweb.com заблокировали.
Источник: Anti-Malware.ru