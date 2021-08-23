Мужчину посадили в тюрьму из-за ошибочных доказательств компьютера

Эта система использовалась в Чикаго по контракту с властями города. Сообщается, что ShotSpotter применяла алгоритмы искусственного интеллекта для идентификации и триангуляции выстрелов.

Уильямс же однажды решил купить сигареты на местной заправке. Когда он туда пришёл, то увидел, что магазин разграбили во время уличных беспорядков. Мужчина развернулся и пошёл домой, но по пути увидел 25-летнего Сафариана Херринга (Safarian Herring). Тот предложил Уильямсу прогуляться. Затем рядом с ними на перекрёстке остановился автомобиль. Пассажир оттуда попытался выстрелить в Уильямса, но промахнулся и попал в Херринга. Парень умер в больнице.

Через три месяца за Уильямсом пришла полиция. Из-за данных системы ShotSpotter правоохранители подумали, что мужчина стрелял в Херринга.

В итоге Уильямс провёл 11 месяцев в заключении. В итоге судья закрыл дело за недостаточностью доказательств.